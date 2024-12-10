Через негоду у гірських районах впали опори та обірвалися лінії електропередач

Унаслідок снігопаду та посилення вітру повністю знеструмлені 3 населені пункти у Калуському районі. Через негоду у гірських районах впали опори та обірвалися лінії електропередач.

Як повідомили у «Прикарпаттяобленерго» 10 грудня, станом на 9:30 без світла залишаються 3 населені пункти на Калущині, ще 12 населених пунктів знеструмлені частково.

«Окрім цього, ускладнена ситуація в гірській місцевості. На Косівщині зареєстровано 31 погашення на лініях 0,4 кВ та 15 погашень на лінях 0,4 кВ у Верховинській громаді. Через негоду також зафіксовані падіння електричних опор і обриви проводів ліній електропередач», – зазначили енергетики.

За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, для ліквідації наслідків значних снігопадів у високогірній місцевості задіяно 21 одиницю спецтехніки та 30 робітників. Дороги державного значення у регіоні розчистили.

Синоптики прогнозують 10-12 грудня на Прикарпатті хмарну погоду, мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледицю. Температура повітря вночі та вдень від -3 ⁰С морозу до 2 ⁰С тепла, наприкінці тижня вночі -3-8 ⁰С морозу, вдень від -3 ⁰С до 2 ⁰С тепла.