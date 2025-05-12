Очікується град діаметром до 2 сантиметрів

У понеділок, 12 травня, і у вівторок, 13 травня, на Львівщині очікуються сильні грози з градом та шквальний вітер. Про це повідомляє Львівський обласний гідрометцентр.

Синоптики прогнозують град діаметром до двох сантиметрів, а також шквали вітру 15-20 м/с. Ідеться про перший – жовтий – рівень небезпечності. У свою чергу «Львівобленерго» попереджає, що за таких умов можливі обриви ліній електропередач.

Також вночі і вранці 13 травня по Львівщині очікується слабкий туман. Температура повітря вночі становитиме до трьох градусів морозу, вдень – 11-16 градусів тепла.

У Львові вночі буде до двох градусів морозу, 13 травня вдень – 12-14 тепла.

Під час грози на вулиці слід триматися подалі від ліній електропередачі, дерев, рекламних щитів та інших металевих конструкцій. Також під ними не варто паркувати автомобіль.

У випадку пошкодження електромереж, не слід наближайтися до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів, адже можна отримати смертельний удар електрострумом. Варто організувати охорону місця обриву проводу до приїзду оперативно-виїзної бригади «Львівобленерго».