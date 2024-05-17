У Рівненській та Волинській областях дощитиме

У неділю, 19 травня, синоптики прогнозують на Волині та Рівненщині опади. Зокрема, попереджають про дощ і місцями грози. Такою погода буде буде до кінця наступного тижня.

Як ZAXID.NET розповіла завідувачка сектору Рівненського гідрометцентру Ірина Кобзєва, з 19 по 24 травня циклон із південного заходу зумовлюватиме нестійку дощову погоду, подекуди з грозою.

«У суботу, 18 травня, опадів не очікується. Температура вночі коливатиметься від +2ºС до +7ºС, а вдень від +18ºС до +23ºС. Однак, з неділі й впродовж усього наступного тижня дощитиме. Вранці стовпчики термометрів показуватимуть у середньому +7°С, а вдень температура повітря зростатиме до +25°С», – зауважила Ірина Кобзєва.

Аналогічна ситуація спостерігатиметься й на Волині. В обласному центрі з гідрометеорології повідомили, що 18 травня опадів не буде, а температура повітря зросте до + 23⁰С, однак 19 травня вже очікуються дощ і грози.

Додамо, що українська синоптикиня Віра Балабух розповіла в коментарі «УНІАН», що червень в Україні може бути на один-два градуси вищий за норму. При цьому найбільш аномальною температура очікується на заході України, а також на південному сході.