Така погода є небезпечною для учасників дорожного руху

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у суботу, 11 березня, у Львові та області до кінця доби очікуються грози. Вночі – хуртовини.

12 березня на Львівщині буде також вітряно та прохолодно. Погоду визначатиме тилова частина циклону над Фінляндією.

Вночі очікується мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Пориви вітру 15-20 м/с, вночі подекуди хуртовини. Температура в області вночі 1 – 6° морозу, вдень 1 – 6° тепла. Температура у Львові вночі 2 – 4° морозу, вдень 3 – 5° тепла.

Через опади буде погіршення видимості на дорогах. Водіїв застерігають бути обережними під час руху.

У випадку виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій міськрада просить повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 1580.

Нагадаємо, у п’ятницю на Львівщині була дуже тепла погода – 17°С тепла. Однак на зміну потеплінню йдуть дощі і мінусова температура.