Синоптики прогнозують потепління у Львові та області, вже у п’ятницю, 10 березня, температура повітря на Львівщині підніметься до 17°С, а у суботу становитиме близько 11°С.

Як повідомили у Львівському регіональному гідрометцентрі, 10 березня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південний, 9 – 14 м/с. Температура вночі від 1°С морозу до 4°С тепла, вдень 12 – 17°С тепла. У Львові вдень температура повітря становитиме 13 – 15°С тепла.

У суботу, 11 березня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме від 3°С до 5°С тепла, а вдень 9°С – 11°С тепла.

У неділю, 12 березня, на Львівщині очікується мокрий сніг з дощем, денна температура повітря знизиться до 4°С – 6°С тепла.