Про усі надзвичайні випадки, спричинені негодою, мешканцям варто інформувати «Гарячу лінію міста»

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, упродовж 25-27 грудня на дорогах Львова та області очікується ожеледиця.

Як прогнозують синоптики, 25 грудня в області будуть дощі та мокрий сніг, температура повітря коливатиметься від 1 до 5 градусів тепла. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. 26 грудня буде сухо, натомість температура повітря впаде до -1, вітер західний, 5-10 м/с. 27 грудня прогнозують морози до -5 без істотних опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Водіїв закликають бути обережними під час руху: обирати помірну швидкість і дотримуватися безпечної дистанції між автомобілями, вмикати фари. Пішоходам у свою чергу рекомендують носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.

У Львівській міській раді нагадують, що про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, мешканцям варто інформувати «Гарячу лінію міста» за номером 15-80 для оперативного реагування відповідних служб.