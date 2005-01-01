Синоптики попереджають про ожеледицю у Львові на вихідні

20-22 січня на дорогах Львова та області прогнозують ожеледицю. Водіям та пішоходам варто бути обачними на дорогах.

Зокрема, 20 січня, за прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у Львові буде хмарно з проясненнями, часом невеликий сніг. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер західний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.

21 січня можливі опади снігу. На дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. 22 січня температура повітря опуститься до 3-8° морозу вночі, вдень до – 5°.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР нагадує про дотримання основних правил безпеки руху під час ожеледиці.

Зокрема, водіям варто пам’ятати про гальмівний шлях і дотримання дистанції, габаритні вогні та протитуманні ліхтарі. З особливою обережністю слід рухатися по мостах та естакадах, уникати ризикованих маневрів на дорозі.

Пішоходам рекомендується рухатися з особливою обережністю, дорогу переходити у встановлених для цього місцях, не бігати, при ходьбі ноги краще розслабити і трохи зігнути в колінах, ступати при цьому потрібно на всю підошву. Також не варто тримати руки в кишенях, тому що це погіршує можливість утримати рівновагу.