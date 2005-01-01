У Карпатах зберігається небезпека сходження лавин

Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах, передає «УНІАН». Протягом цих вихідних, 20-21 січня, на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей, а також у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека. Додамо, що 8 січня у Карпатах зійшла лавина мокрого снігу об’ємом приблизно 9800 м3. Загалом синоптики прогнозують, що вихідні минуть практично без опадів, у більшості областей збережеться морозна погода.

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