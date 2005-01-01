На Драгобраті сноубордист дивом врятувався від снігової лавини

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 13:2614902

До теми

На Драгобраті сноубордист дивом врятувався від снігової лавини
фото Ігора Борисяка
Сноубордисту вдалося швидко покинути небезпечне місце

На гірськолижному курорті Драгобрат у Карпатах сноубордиста ледь не накрила лавина. Запис цього моменту у четвер, 18 січня, опублікував на сторінці у Facebook Ігор Борисяк.

На відео зафіксовано сходження лавини в момент спуску людини зі схилу гори. Сноубордисту вдалося швидко покинути небезпечне місце.

До слова, у п'ятницю, 19 січня, у горах Прикарпаття та на високогір'ї Закарпаття ДСНС повідомила про збереження значної сніголавинної небезпеки. «У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 19 січня у горах Івано-Франківської та на високогір'ї Закарпатської областей утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Карпатах зійшли три снігових лавини.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Карпатах зійшли три лавини ZAXID.NET
Королі гір.
Найкращі гірськолижні спуски Львівщини: локації, ціни, можливості ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук