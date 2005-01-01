У Карпатах зійшли три лавини

Одна з лавин зійшла на Говерлі

У Карпатах зафіксовано три випадки сходження лавин, зокрема на Говерлі. Окрім того, у середу, 10 січня, в Івано-Франківській області буде зберігатися значна небезпека сходження лавин. Про це повідомляють на офіційному сайті Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

«Згідно із даними Укргідрометцентру, 10 січня на високогір’ї Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – ідеться в повідомленні.

Метеорологічна сніголавинна станція Плай у Закарпатській області виявила сходження 7-8 січня двох мокрих лавин із гори Темнатик – об’ємом у 20 тис. і 18 тис. м3, висота відриву снігового шару – 1 тис. 50 метрів і 1 тис. 80 метрів над рівнем моря.

Крім того, згідно із даними сніголавинної станції Пожижевська в Івано-Франківській області, 9 січня було виявлено сходження мокрої лавини зі східного схилу гори Говерла об'ємом 1,2 тис. кубічних метрів.

Метеорологи зазначають, що лавини не завдали жодних збитків, постраждалих немає.