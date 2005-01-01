Рятувальники попереджають про сходження лавин у Карпатах

СуспільствоМар'яна Вербовська, сьогодні, 10:471720

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Рятувальники попереджають про сходження лавин у Карпатах
У Карпатах прогнозують сильні пориви вітру та туман

За даними Укргідрометцентру, 5 січня на високогір’ї Закарпатської області зберігається значна снiголавинна небезпека.

У більшості областей України протягом дня погіршаться погодні умови, в Карпатах сильні пориви вітру та туман.

«За даними Укргідрометцентру, 5 січня вночі та вранці у південних, центральних і північних областях місцями туман, видимість 200-500 м. Вдень в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні на сайті гідрометцентру в п'ятницю вранці.

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