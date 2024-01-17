На Закарпатті очікують сильний сніг з переходом у дощ

У середу, 17 січня, на території Закарпатської області очікують снігопади, а у високогір’ї – хуртовини з посиленням вітру до 15-20 м/с. У Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології оголосили штормове попередження.

«17 січня на більшій частині території Закарпатської області очікуються значний сніг та мокрий сніг з переходом в дощ. Протягом доби 18-го січня значний дощ, на високогір'ї мокрий сніг, в горах місцями сильні опади», – інформують в гідрометцентрі.

У горах 17-18 січня синоптики прогнозують ожеледь, налипання мокрого снігу, а на високогір'ї – хуртовини з посилення вітру до 15-20 м/с.