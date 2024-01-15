Львівські синоптики попередили про сильні пориви вітру 15-20 м/с у вівторок, 16 січня. На дорогах можлива ожеледиця. Впродовж наступних п’яти днів температура коливатиметься від мінусової до плюсової.



«Погоду визначатиме тилова частина циклону над країнами Балтики. Атмосферний тиск зростатиме, відносна вологість повітря дещо зменшиться», – пояснили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

16 січня на Львівщині температура повітря буде вночі 2 – 7°C морозу, вдень 0 – 5°C морозу. Місцями невеликий сніг, слабкі хуртовини. Через опади буде погіршення видимості.

Шкала температури на 16-20 січня для Львівської області

У найближчі п’ять днів буде нестійка погода з коливанням від мінусової до плюсової температури та зміною фази опадів, які будуть у вигляді снігу і дощу. Лише 17 і 20 січня – переважно без опадів. Температура вночі 2 – 7°C морозу, вдень 0 – 5°C морозу, лише 18 січня вночі буде від 1°C морозу до 4°C тепла, вдень 3-8°C тепла.