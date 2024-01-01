Синоптики Львівщини відзначили аномально теплий грудень
Кінець року виявився одним з найтепліших від 1951 року
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Львівські синоптики повідомили, що остання декада грудня була аномально теплою, що перевищило показники за останні 72 роки. Середня температура повітря була дуже висока, як для цієї пори, і становила 2,6 - 5,9° тепла, що на 5,5 - 7,2° вище норми. А максимальна температура повітря піднімалася до 15° тепла.
«Декада виявилась однією з найтепліших за період спостережень з 1951 року. За таких умов зимуючі культури пробуджувались і спостерігалося відновлення вегетації. Такі аномалії відбуваються на наших теренах в цей період вперше», – пише Львівський гідрометцентр.
Надалі, у січні, середня місячна температура очікується на рівнині 0,4° морозу, в горах 3° морозу, що теж вище норми на 0,4 – 2,3°. У найближчі п’ять днів (2-6 січня) прогнозується помірно тепла погода. Чергуватимуться дні з опадами – від невеликих до помірних, і лише 6 січня буде без істотних опадів. Вітер поривчастий.
2 січня у Львівській області прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг. На окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер західний 9-14 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1 – 6° тепла.
Нагадаємо, у грудні Львівщина двічі побила температурний рекорд: 27 і 30 грудня, а впродовж року таких рекордів було 16.