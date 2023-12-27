У Львові зафіксували грудневий температурний рекорд
Це вже 15-й температурний рекорд для Львова за рік
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Минулого разу найтепліше 26 грудня у Львові було у 2017 році
Львівський регіональний гідрометцентр повідомив про рекорд максимальної температури повітря у Львові. Його зафіксували у вівторок, 26 грудня.
За спостереженнями Львівського гідрометцентру, 26 грудня максимальна температура повітря у Львові становила +11,4°С.
Попередній рекорд максимальної температури для цього дня був зафіксований у 2017 році – 10,9 ° тепла.
Від початку 2023 року і до сьогодні зафіксовано 15 температурних рекордів для Львова. Перший – 1 січня 2023 року – був абсолютним температурним рекордом за всі 87 років спостережень, які проводить Український гідрометеорологічний центр.
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