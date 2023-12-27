Минулого разу найтепліше 26 грудня у Львові було у 2017 році

Львівський регіональний гідрометцентр повідомив про рекорд максимальної температури повітря у Львові. Його зафіксували у вівторок, 26 грудня.

За спостереженнями Львівського гідрометцентру, 26 грудня максимальна температура повітря у Львові становила +11,4°С.

Попередній рекорд максимальної температури для цього дня був зафіксований у 2017 році – 10,9 ° тепла.

Від початку 2023 року і до сьогодні зафіксовано 15 температурних рекордів для Львова. Перший – 1 січня 2023 року – був абсолютним температурним рекордом за всі 87 років спостережень, які проводить Український гідрометеорологічний центр.