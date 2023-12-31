У суботу, 30 грудня, у Львові зафіксували перевищення багаторічного температурного рекорду. Так, температура повітря цього дня піднялася до +10°С. Про це повідомили на Facebook-сторінці Львівського гідрометцентру.

Попередній рекорд 30 грудня був встановлений ще у 1987 році. Тоді повітря прогрілося до +9,5°С.

Додамо, що, згідно з даними Укргідрометцентру, плюсова температура повітря триматиметься на Львівщині й загалом по Україні щонайменше до кінця тижня. Так, 1 січня у Львівській області прогнозують до +8°С вдень і не менше +2°С вночі, а також дощ та мокрий сніг.

У вівторок, 2 січня, максимальна температура повітря впаде до +4°С, очікується дощ з переходом у сніг. У середу, 3 січня, потепліє до +6°С, хоча вночі можливі заморозки до -1°С. Як уночі, так і вдень можливий мокрий сніг. 4 січня упродовж дня температура коливатиметься від +2°С до +7°С, буде хмарно та мокро. Нарешті у п’ятницю, 5 січня, прогнозують день без опадів, хоча температура повітря лишиться незмінна.