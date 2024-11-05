У Рівненській області до кінця тижня прогнозують заморозки. Вночі та вранці температура повітря коливатиметься від -1°С до -5°С. Про це повідомили в обласному гідрометеоцентрі.

«Найближчими днями Рівненщина перебуватиме під впливом антициклону. Очікується погода без опадів, помірно тепла вдень, з невеликими від’ємними температурами вночі. У ранкові години місцями будуть тумани», – зазначають синоптики.

У середу, 6 листопада, очікується мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря вночі знизиться до -4ºС, проте вдень потеплішає до +11ºС. Наступного дня, 7 листопада, прогнозують аналогічну погоду. У пʼятницю, 8 листопада, вночі очікується до -2ºС, а вдень – від +5ºС до +10ºС. У вихідні на Рівненщині потеплішає. Зокрема, очікується +2ºС вночі та вранці, і до +8ºС вдень.