У Львові температура вночі становитиме 0-2° морозу, а вдень – 7-9° тепла

У понеділок, 4 листопада, у Львові та області очікуються пориви вітру та ожеледиця. Про це повідомляє Львівський гідрометцентр.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища. На території Львівської області 4 листопада місцями пориви вітру (західного з переходом на північно-західний) 15 – 20 м/с, вночі та вранці на дорогах ожеледиця. У місті Львові – пориви вітру (західного з переходом на північно-західний) 15 – 20 м/с, вночі та вранці на дорогах ожеледиця. (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні синоптиків.

За прогнозами синоптиків, 4 листопада на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень невеликий дощ, в горах з мокрим снігом. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень – 4-9° тепла. У Львові температура вночі становитиме 0-2° морозу, а вдень – 7-9° тепла.