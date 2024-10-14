У Чорноморську 13 жовтня зафіксували комету з довгим витягнутим хвостом

Увечері неділі, 13 жовтня, у небі над Україною помітили комету Цзицзіньшань-ATLAS (C/2023 A3). Вчені називають її найяскравішою за останні 13 років. Повідомляється, що першими проліт комети зафіксували в Чорноморську на Одещині. Фото унікального явища українці поширили у соцмережах.

And now, something beautiful



The Atlas comet was spotted in the sky over Odesa in the evening.



Astronomers claim that it is considered the brightest comet in the last 20 years. pic.twitter.com/ivcAbABNpM — Mykhailo Rohoza (@MykhailoRohoza) October 14, 2024

Наразі Головна астрономічна обсерваторія НАН України поки що не підтверджувала проліт комети.

Раніше астроном і лектор Харківського планетарію Володимир Кажанов у коментарі «Суспільному» розповідав, що найкраще спостерігати комету буде в період з 13 по 15 жовтня приблизно о 18:30-19:00. Комета буде більш помітна в регіонах із низьким світловим забрудненням. А зробити її фото можна буде навіть на смартфон в режимі «Профі».

«Орієнтири – це буде західна частина неба, де сідає сонечко, де догорає світло від Сонця в небі. Далі, коли комета буде віддалятися від Сонця, вона ще буде помітна в біноклі й телескопи», – пояснив астроном.

Користувач X Сергій Антонюк зауважив, що 15 жовтня поряд з Цзицзіньшань-ATLAS буде комета Ольберса, що є досить рідкісним видовищем.

До слова, у серпні над територією кількох областей України помітили північне сяйво. Зокрема, рожеве світло разом із метеорним потоком Персеїди зафіксували на території Львівської, Харківської, Дніпропетровської, а також Чернігівської та Сумської областей.