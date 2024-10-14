У небі над Україною зафіксували найяскравішу комету останнього десятиліття
Проліт комети Цзицзіньшань-ATLAS також буде видно через годину після заходу сонця 14-15 жовтня
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Увечері неділі, 13 жовтня, у небі над Україною помітили комету Цзицзіньшань-ATLAS (C/2023 A3). Вчені називають її найяскравішою за останні 13 років. Повідомляється, що першими проліт комети зафіксували в Чорноморську на Одещині. Фото унікального явища українці поширили у соцмережах.
Наразі Головна астрономічна обсерваторія НАН України поки що не підтверджувала проліт комети.
Раніше астроном і лектор Харківського планетарію Володимир Кажанов у коментарі «Суспільному» розповідав, що найкраще спостерігати комету буде в період з 13 по 15 жовтня приблизно о 18:30-19:00. Комета буде більш помітна в регіонах із низьким світловим забрудненням. А зробити її фото можна буде навіть на смартфон в режимі «Профі».
«Орієнтири – це буде західна частина неба, де сідає сонечко, де догорає світло від Сонця в небі. Далі, коли комета буде віддалятися від Сонця, вона ще буде помітна в біноклі й телескопи», – пояснив астроном.
Користувач X Сергій Антонюк зауважив, що 15 жовтня поряд з Цзицзіньшань-ATLAS буде комета Ольберса, що є досить рідкісним видовищем.
До слова, у серпні над територією кількох областей України помітили північне сяйво. Зокрема, рожеве світло разом із метеорним потоком Персеїди зафіксували на території Львівської, Харківської, Дніпропетровської, а також Чернігівської та Сумської областей.