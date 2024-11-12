У Рівненській області до кінця тижня прогнозують дощ і мокрий сніг. Вночі та вранці температура повітря коливатиметься від -3°С до +2ºС. Про це повідомили в обласному гідрометеоцентрі.

«Вплив антициклону поступово зміниться впливом циклонів та атмосферних розділів, що принесуть із собою дощі та мокрий сніг. Температурний фон залишатиметься близьким до кліматичної норми», – зазначають синоптики.

У вівторок, 12 листопада, очікують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер – південно-східний, 5-10 м/с. Температура: вночі – від 3º морозу до 2º тепла, вдень – 1-6º тепла. Атмосферний тиск буде слабо падати.

13 листопада передбачають хмарну з проясненнями. Вночі – без істотних опадів. Вдень – невеликий короткочасний дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер вночі – південно-східний, вдень – західний, 5-10 м/с. Температура: вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень – від 0º до 5º тепла. Атмосферний тиск буде слабо падати.

У четвер, 14 листопада, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі – місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень – без опадів. Вітер – західний, 5-10 м/с. Температура: вночі – від 3º морозу до 2º тепла, вдень – від 0º до 5º тепла. Атмосферний тиск буде падати.

15 листопада очікують хмарну погоду, часом невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер — західний, 7-12 м/с. Температура: вночі – від 3º морозу до 2º тепла, вдень – від 0º до 5° тепла. Атмосферний тиск буде слабо рости.

У вихідні, 16-17 листопада, на Рівненщині потеплішає. Опадів синоптики не прогнозують.