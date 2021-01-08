З 9 січня на Львівщині температура повітря помітно опускатиметься, синоптики прогнозують ожеледицю і можливі короткочасні опади.

Як повідомив Львівський гідрометцентр, 9 січня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах – ожеледиця. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Надвечір 11 січня очікується невеликий сніг. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

12-13 січня на Львівщині буде хмарно з проясненнями, часом сніг. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.