Синоптики прогнозують на Львівщині мороз та ожеледицю
Суспільство — Орися Шиян, сьогодні, 20:540
З 9 січня на Львівщині температура повітря помітно опускатиметься, синоптики прогнозують ожеледицю і можливі короткочасні опади.
Як повідомив Львівський гідрометцентр, 9 січня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах – ожеледиця. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
Надвечір 11 січня очікується невеликий сніг. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
12-13 січня на Львівщині буде хмарно з проясненнями, часом сніг. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
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