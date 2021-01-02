Укргідрометцентр прогнозує, що цей січень буде на 2-2,5º теплішим, ніж в середньому у попередні роки. Середня місячна температура цього місяця становитиме від нуля до чотирьох градусів морозу.

«Середня місячна температура передбачається 0-4° морозу, у південній частині місцями 1-3º тепла, що на 2-2,5° вище середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується 27-58 мм, в Карпатах місцями до 75 мм, в горах Криму до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень», – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Синоптики уточнюють, що в середньому місячна температура у січні в Україні складає 1-6° морозу, а у східних, Сумській та Чернігівській областях, на Полтавщині та в Карпатах – 7-8º морозу. При цьому ожеледь буває в середньому один-сім днів на місяць.

Неділя та перші дні наступного тижня у Львові також будуть теплими – температура становитиме від трьох до шести градусів тепла. У понеділок та вівторок можливий невеликий дощ, а вночі у середу та четвер падатиме мокрий сніг.

Водночас Львівський гідрометеоцентр попереджає про ожеледицю на дорогах вночі 3 січня та туман із видимістю 200 – 500 метрів, який спостерігатиметься ввечері 2 січня і наступної ночі.