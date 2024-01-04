Синоптики попереджують, що негода може призвести до ускладнення роботи комунальних служб та енергетичних підприємств

За повідомленням Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, 7-9 січня в області очікують ускладнення погодних умов. В регіоні пройдуть снігопади, а температура повітря опуститься до 17 градусів морозу.

Як зазначили у Гідрометцентрі 4 січня, на Прикарпатті 8-9 січня температура знизиться вночі до 12-17⁰С морозу, а вдень – до 8-13⁰С нижче нуля.

«У зв’язку з виходом південного циклону та вторгненням арктичного повітря протягом 7-9 січня по області очікується помірний сніг, в горах значний сніг, утворення снігового покриву висотою 5-10 см, місцями до 20 см, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, місцями посилення південно-східного вітру 15-20 м/с», – інформує Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики попереджують, що негода може призвести до ускладнення роботи комунальних служб та енергетичних підприємств, а також до порушення чи припинення руху транспорту на дорогах.