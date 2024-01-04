Після дощів і поривів вітру на Львівщину чпекають сильні морози

Синоптики попередили про похолодання, яке варто очікувати у всіх регіонах України. Найбільші морози чекають на північні та центральні регіони України, однак на Львівщині також буде до -18°С.

Як розповіла ZAXID.NET синоптикиня Львівського гідрометцентру Оксана Мазепа, у найближчу добу на Львівщині очікують сильні пориви вітру та ожеледицю.

5 січня буде невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень – 1-6°С тепла.

6 січня на Львівщині буде хмарно через дощову погоду з переходом на мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі від 2°С морозу до 2°С тепла, вдень – 2-7°С тепла.

Дощитиме і 7 січня, однак опади будуть більше схожі на мокрий сніг. Температура впродовж доби – 1-6°С морозу.

«З понеділка на нас впливатиме антициклон з центром над Північним морем. Очікуємо вторгнення холодного арктичного повітря з півночі і мороз», – зазначила Оксана Мазепа.

8 січня буде невеликий сніг вночі, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 8-13°С морозу, вдень 5-10°С нижче нуля.

На 9 січня прогнозують погоду без істотних опадів, хоча на дорогах далі буде слизько. Вітер західний 7-12 м/с. Вночі 13-18°С морозу, вдень 5-10°С нижче нуля.

Пік низької температури протримається 3-4 дні, далі потрохи буде потепління, хоча стовпчик термометра буде триматися нижче нуля.

ДСНС попередила про пориви вітру, хуртовини, снігові замети у центральних, східних та південних областях. 7-9 січня очікується значне зниження нічної температури до 13-20° морозу (на Чернігівщині та Сумщині до 19-25° морозу), у південних областях – до 7-15° морозу.

Нагадаємо, львівські синоптики відзначили останній місяць 2023 року аномально теплим. У грудні Львівщина двічі побила температурний рекорд.