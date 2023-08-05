У Львові прогнозують погіршення погоди

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології у неділю, 6 серпня, у Львові слід очікувати грози, пориви вітру до 25-27 м/с та град. У прес-службі Львівської міської ради закликають львів'ян та гостей міста зважати на прогноз погоди.

«Завтра у Львові очікують вдень значний дощ з сильним шквалом до 25-27 м/с та град. Грозу прогнозують і сьогодні, 5 серпня, до кінця доби. Синоптики попереджають про помаранчевий рівень небезпеки», – йдеться у повідомленні ЛМР.

Зазначимо, що помаранчевий рівень небезпеки означає можливу загрозу для населення та порушення роботи господарського комплексу. Міське управління з питань надзвичайних ситуацій просить дотримуватися правил безпеки. Зокрема, якщо ви перебуваєте вдома, то зачиніть вікна та двері, вимкніть усі електричні прилади. Якщо перебуваєте на вулиці, то не ховайтесь під деревами, уникайте металевих конструкцій та електропередач.

У прес-службі ЛМР додають, що про непередбачувані ситуації слід повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.