Упродовж наступного тижня буде хмарно, але без опадів

У найближчі дні у Львові та області синоптики прогнозують мороз та мокрий сніг. На дорогах можлива ожеледиця та погана видимість через туман.

Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, понеділок, 28 листопада, у Львові та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці місцями туман та ожеледь, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 1-6°С морозу, вдень від 1°С морозу до 4°С тепла. Можливий мокрий сніг.

У вівторок, 29 листопада, опадів не прогнозують. Вночі до -1°С морозу, вдень до +2°С тепла.

У середу, 30 листопада, впродовж дня буде хмарно й без опадів. Температура вдень сягатиме максимум +2°С, вночі близько 0°С.

У четвер, 1 грудня, опадів також не прогнозують, вдень мороз до -4°С, вночі від -3°С до -1°С.

У п’ятницю, 2 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду, без опадів. Температурний мінімум удень і вночі сягатиме до -4°С.