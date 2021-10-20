Сирени вмикатимуть по всьому місту, інформація звучатиме впродовж 15 секунд

У середу, 20 жовтня, по Львову вмикатимуть сирени. Система оповіщення працюватиме з 14:50 до 14:55. Мешканці прослухають інформацію про небезпеку отруєння чадним газом при неналежному використанні газових приладів.

«Сирени вмикатимуть по всьому місту. Інформація звучатиме впродовж 15 секунд», - повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

До слова, цього року по Львову зафіксували 42 випадки отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 99 людей, з них 32 дітей, 5 людей загинули. Причини усіх отруєнь – порушення інструкції з безпечного користування газовими приладами, порушення тяги через герметичні вікна та електровитяжки.

Зазначимо, що сьогодні також перевіряють системи централізованого оповіщення в області. Проте електросирени не вмикатимуть.