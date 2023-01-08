Завдяки потеплінню і зменшенню споживання електроенергії ситуацію в енергосистемі країни вдалося дещо стабілізувати. Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, упродовж першого тижня нового року графік погодинних відключень на Львівщині застосовували суттєво рідше, ніж до цього.

«Маємо розуміти, що через удари ворога по енергетичній інфраструктурі зараз живлення області отримують за обхідними схемами, що не може повністю покрити потреби. Енергетики працюють над тим, щоб подавати живлення в таких обсягах, як це необхідно, але для цього необхідне також дороговартісне обладнання. На його виробництво можуть піти місяці», – зазначив він у Telegram.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 6 січня попередив українців про можливе повернення аварійних відключень електроенергії через очікуване істотне похолодання та ймовірні ракетні удари з боку Росії.

Водночас за словами Шмигаля, тепла погода та святкові дні сприяли зниженню споживання, що дозволило протягом новорічних свят не застосовувати в Україні відключень електроенергії.