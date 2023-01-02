Сума компенсації за придбаний у будинок генератор не може перевищувати 30 тис. грн

Понад 650 тис. грн компенсації з міського бюджету отримали 27 житлових будинків за встановлені електрогенератори. Як повідомила прес-служба ЛМР, гроші отримали ті будинки, які подали заявки на «Програму часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків».

«Станом на сьогодні на участь у програмі подано 82 заявки від ОСББ і управляючих компаній. Комісії, які опрацьовують ці заявки та аналізують весь пакет поданих документів, погодили 49 з них. Відтак, станом на зараз 27 заявок вже профінансовано. На це з міського бюджету виділено 652,3 тис. грн», – розповіли у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР у понеділок, 2 січня.

Нагадаємо, сума відшкодування не може перевищувати 50% вартості електрогенератора, але не більше 30 тис. грн. Компенсацію можуть отримати мешканців будинків поверховістю від 2-х поверхів, а номінальна потужність генератора має бути від 2,5 кВт. Для отримання компенсації відповідний пакет документів необхідно подати в ЦНАП або сервіс електронних звернень.