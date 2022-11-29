Львівським закладам харчування та продуктовим магазинам компенсовуватимуть 50% вартості електрогенераторів коштом міського бюджету. Це дозволить більшості закладів приймати львів'ян, яким необхідно зарядити гаджети чи набрати теплої води. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 29 листопада. Це рішення ще мають затвердити депутати міськради.

Згідно з рішенням виконкому, заклади харчування, міні-пекарні і продуктові магазини (окрім алкомаркетів) отримуватимуть компенсацію від мерії за придбані генератори. Загалом міська рада компенсує до 50% вартості електрогенератора, але сума компенсації не має перевищувати 80 тис. грн.

Щоб отримати таку компенсацію, представники бізнесу мають звернутися з заявою та документами до ЦНАПу. У мерії створять комісію, яка перевірятиме всю інформацію і прийматиме рішення щодо компенсації.

За словами мера Львова Андрія Садового, таке рішення дозволить запустити сотні ресторанів і кафе у місті, які зараз не працюють через відсутність електропостачання. «Ми можемо цим рішенням запустити сотні пунктів незламності, де можна зарядити телефон, де є гаряча вода, зайти в туалет тощо», – сказав Садовий.

Рішення, яке прийняв виконком Львівської міськради, ще мають затвердити депутати міськради, які зберуться на найближче засідання 6 грудня.

Нагадаємо, зараз у Львові компенсовують 50% вартості електрогенераторів для ОСББ, але у цьому випадку сума компенсації не може перевищувати 30 тис. грн.

Директорка економічного розвитку ЛМР пояснила ZAXID.NET, що різниця це пов'язано з тим, що генератори у житлових будинках зазвичай мають нижчу потужність, ніж у закладах харчування і продуктових магазинах.

«Для ОСББ ми передбачали підключення генераторів для того, щоб можна було освітити при необхідності укриття, підживити індивідуальні теплові пункти, які подають тепло у будинки і за потреби – для підкачки води. Тому там більша потужність генератора, ніж 3 кВт не потрібна. А в ресторанах треба забезпечити не просто освітлення, а вентиляцію, заживити холодильники, плити тощо, щоб можна було приготувати їжу та обслуговувати мешканців. Тому тут потрібні генератори на 10кВт», – пояснила Ірина Кулинич.