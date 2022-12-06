Львівські підприємці можуть отримати відшкодування 50% вартості генераторів, щоб продовжувати працювати під час знеструмлень

У вівторок, 6 грудня, депутати Львівської міськради ухвалили рішення про відшкодування 50% вартості електрогенераторів, а також затвердили перелік підприємців, які можуть скористатись компенсацією з міського бюджету.

Наприкінці листопада виконком Львівської міськради прийняв рішення про відшкодування 50% вартості генераторів закладам харчування, продуктовим магазинам (окрім алкомаркетів) та міні-пекарням. Під час засідання сесії 6 грудня депутати підтримали це рішення, однак розширили перелік підприємців, які можуть отримати компенсацію.

До переліку також увійшли:

Приватні школи та садки

Приватні медзаклади, які мають договори з НЦЗУ

Перукарні та салони краси

Аптеки

Львівські підприємці можуть отримати відшкодування 50% вартості генераторів, але не більше 80 тис. грн. Генератори мають бути закуплені після 24 лютого 2022 року і мати потужність від 3 кВт включно.

Щоб отримати компенсацію, потрібно звернутися у ЦНАП з таким пакетом документів:

чек;

заява на отримання компенсації;

копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера (або інше заводське маркування);

копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

фото генератора.

Зараз у Львові також компенсовують 50% вартості електрогенераторів для ОСББ, але у цьому випадку сума компенсації не може перевищувати 30 тис. грн.

Нагадаємо, що раніше ми детально описували основні правила та помилки у користуванні електрогенераторами. Серед найпоширеніших – заборона використовувати генератори у приміщенні та необхідність захисту пристроїв від вологи (дощу і тд.)