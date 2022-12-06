У Львові збільшили перелік підприємців, яким компенсують 50% вартості генераторів
Окрім ресторанів та продуктових магазинів, компенсацію можуть отримати й аптеки, салони краси, приватні медичні та освітні заклади
У вівторок, 6 грудня, депутати Львівської міськради ухвалили рішення про відшкодування 50% вартості електрогенераторів, а також затвердили перелік підприємців, які можуть скористатись компенсацією з міського бюджету.
Наприкінці листопада виконком Львівської міськради прийняв рішення про відшкодування 50% вартості генераторів закладам харчування, продуктовим магазинам (окрім алкомаркетів) та міні-пекарням. Під час засідання сесії 6 грудня депутати підтримали це рішення, однак розширили перелік підприємців, які можуть отримати компенсацію.
До переліку також увійшли:
- Приватні школи та садки
- Приватні медзаклади, які мають договори з НЦЗУ
- Перукарні та салони краси
- Аптеки
Львівські підприємці можуть отримати відшкодування 50% вартості генераторів, але не більше 80 тис. грн. Генератори мають бути закуплені після 24 лютого 2022 року і мати потужність від 3 кВт включно.
Щоб отримати компенсацію, потрібно звернутися у ЦНАП з таким пакетом документів:
- чек;
- заява на отримання компенсації;
- копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера (або інше заводське маркування);
- копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
- фото генератора.
Зараз у Львові також компенсовують 50% вартості електрогенераторів для ОСББ, але у цьому випадку сума компенсації не може перевищувати 30 тис. грн.
Нагадаємо, що раніше ми детально описували основні правила та помилки у користуванні електрогенераторами. Серед найпоширеніших – заборона використовувати генератори у приміщенні та необхідність захисту пристроїв від вологи (дощу і тд.)