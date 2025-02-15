Покарання Сізіфа було страшним не тільки через труднощі, а й через безглуздість цієї роботи

«Сізіфова праця» – ця фраза знайома багатьом із нас: комусь – з чуток, а комусь – з власного досвіду. Освітня платформа «Всеосвіта» пояснить, що означає та звідки походить цей фразеологізм.

Що означає «Сізіфова праця»?

Фразеологізм «Сізіфова праця» означає важку, виснажливу та безглузду роботу, яка не приносить результату.

Звідки походить вираз «Сізіфова праця»

Згідно з Давньогрецькою міфологією, коринфський цар Сізіф був великим хитруном. Він весь час обманював богів і знущався з них. Розгнівавшись, боги призначили йому сувору кару.

Сізіф був приречений весь час котити в гору величезний камінь. Ледве камінь досягав вершини, він зривався й падав до підніжжя пагорба. Справу треба було починати знову і знову. Покарання Сізіфа було страшним не тільки через труднощі, а й через безглуздість цієї роботи.

Саме з цієї легенди і виник вираз «Сізіфова праця».