Екс-розвідника Сергя Семочка підозрюють в державній зраді

Колишній заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко, якого підозрюють в державній зраді, через суд поновився на посаді. Позов скандального екс-розвідника повністю задовільним Окружний адміністративний суд Києва. Про це повідомив «РБК-Україна» із посиланням на відповідь суду в понеділок, 16 серпня.

Суд зазначили, що справу за позовом Семочка відкрили ще в листопаді 2019 року, однак в грудні її розгляд призупинили до винесення вердикту Верховного Суду, який паралельно розглядав законність указу п'ятого президента Петра Порошенка від 12 квітня 2019 року про його звільнення.

На початку 2021 року Верховний Суд визнав цей указ незаконним, оскільки Семочко під час звільнення нібито був на лікарняному. Вже в травні 2021 року ОАСК поновив розгляд позову та 11 серпня повністю задовольнив його позов. Він визнав незаконним звільнення Семочко з військової служби та з посади заступника глави СЗР, тому поновив його на посаді з 3 вересня 2019 року.

Нагадаємо, що Верховний Суд скасував указ тодішнього президента Петра Порошенка про звільнення Сергія Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки 14 січня 2021 року. У відповідь на рішення суду СЗР уточнила, що хоч суд і скасував указ екс-президента про звільнення, але поновлювати його на цій посаді не став.

В чому суть справи Сергія Семочка

Восени 2018 року проект журналістських розслідувань Bihus.Іnfo повідомив, що родичі, зокрема цивільна дружина, першого заступника голови СЗР Сергія Семочка отримали російське громадянство після анексії Криму. Також журналісти зазначили, що його родичі постійно подорожують між окупованим Кримом та Києвом.

Згідно з даними медійників, Семочко в роки свого керівництва економічною контррозвідкою СБУ нібито отримував гроші від фармацевтичних компаній. Журналісти вважають, що саме це могло стати підставою купівлі його сім’єю нерухомості під Києвом на 200 млн грн та появу у нього дорогого автомобіля.

Згодом Семочко заперечив інформацію про російське громадянство своєї дружини та дітей. Зокрема, він зазначив, що нерухомість під Києвом його цивільна дружина заробила сама, а машина числиться на балансі СЗР.

Після виходу журналістського розслідування СБУ порушила кримінальну справу щодо Сергія Семочка за підозрою у державній зраді. Водночас, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зареєструвало провадження за підозрою в незаконному збагаченні.

11 грудня 2018 року контррозвідка СБУ підтвердила, що дружина та дочка Сергія Семочка мають російське громадянство. З посади Семочка звільнили у квітні 2019 року, а з військової служби – 3 вересня.