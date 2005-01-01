Скандально відомий суддя Родіон Кірєєв став адвокатом у Москві

Родіон Кірєєв

Колишній суддя Печерського районного суду міста Києва Родіон Кірєєв, відомий тим, що засудив до тюремного ув'язнення Юлію Тимошенко, отримав адвокатську ліцензію в Москві. Про це свідчать дані Адвокатської палати міста Москви.

Як пише «Сегодня», раніше були лише чутки про адвокатську кар’єру Кірєєва, але нині вони отримали офіційне підтвердження.

Київський адвокат Кірєєва, котрий представляє його інтереси у суді, прокоментував ситуацію так: «Є підстави вважати, що це саме той Родіон Кірєєв».

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко в січні 2016 звільнив суддю у справі Юлії Тимошенко Родіона Кірєєва.

Кірєєв, згідно з висновком Вищої ради юстиції, безпідставно змінив запобіжний захід з підписки про невиїзд на утримання під вартою для Юлії Тимошенко, чим допустив довільне і незаконне позбавлення її волі. Ці дії судді привели до порушення основоположного права людини на свободу і послужили підставою для винесення Європейським судом рішення проти України, що завдало шкоди авторитету судової влади і держави.

Це рішення викликало значний суспільний резонанс. До Вищої кваліфікаційної комісії суддів надійшло понад 800 скарг від громадян.

Верховна Рада 5 лютого 2015 року дала згоду на арешт Родіона Кірєєва, який з липня 2014 року перебуває в розшуку. Згодом Вища рада юстиції схвалила звільнення Кірєєва за порушення присяги.

19 вересня 2017 року Апеляційний суд Києва дозволив затримати Родіона Кірєєва.