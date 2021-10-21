Ілля Кива вважає, що він не влаштовує партію своєю «принциповою позицією» стосовно Путіна та Бандери

Скандальний народний депутат Ілля Кива заявив про те, що його виключили з партії «Опозиційна платформа – За життя», звинувативши у цьому одного з лідерів ОПЗЖ Юрія Бойка і голову виконкому цієї партії Сергія Льовочкіна. Водночас у самій партії виключення Киви заперечили.

Про своє виключення Ілля Кива заявив 21 жовтня в коментарі Telegram-канал Pavlovsky News. За словами Киви, виключення відбулося на конференції Полтавської обласної організації ОПЗЖ.

«Я, звісно, їх не влаштовую. Зі своєю принциповою позицією. Зі своїми привітаннями Путіна, зі своєю позицією щодо нацистських злочинців Бандери. Я, напевно, був єдиним в партії, хто не боявся про це говорити... Це нормальна історія, ми маємо право на свою точку зору і позицію. Я готовий як до діалогу, так і до різких безкомпромісним дій», – заявив Кива.

Однак уже в коментарі журналісту Яну Доброносову Ілля Кива сказав, що чекатиме на рішення стратегічної ради партії – Юрія Бойка, Віктора Медведчука, Сергія Льовочкіна та Вадима Рабіновича.

Натомість Вадим Рабінович опублікував у Facebook відео з Кивою, з якого можна зробити висновок, що принаймні він заперечує виключення Киви. «Кого виключити з партії хочете? Киву? Хріна лисого! Зрозуміло? Бувайте», – сказав Рабінович.

Ще один нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін заявив, що один з лідерів партії Юрій Бойко спростував інформацію про виключення Киви. За словами Кузьміна, у партії готують офіційне спростування. «Для мене, наприклад, все, що відбувається – повна несподіванка, якщо не сказати більше. Якщо фейк – чекаємо спростування. Якщо не фейк – чекаємо пояснення», – додав Кузьмін.

Пізніше на сайті ОПЗЖ і справді з'явилося офіційне спростування. «Заявляємо, що дії організаторів цієї провокації, спрямованої на розкол партії, отримають належну оцінку керівництва та членів нашої політичної сили, а самі вони понесуть партійну відповідальність», – сказано, зокрема, у заяві партії.

Судячи з особистої заяви Юрія Бойка, такрож опублікованій на партійному сайті, у полтавському осередку ОПЗЖ, членом якого є Кива, і справді виникли тертя: «В області склалася непроста ситуація, викликана внутрішньопартійною конкуренцією і поведінкою низки депутатів різних рівнів… При цьому питання про виключення будь-кого з лав ОПЗЖ у порядку деному нашої політсили ніколи не було, це брехня. Розберемось!»

Нагадаємо, Ілля Кива опублікував відео 16 жовтня, в якому «відсвяткував» роковини вбивства лідера українських націоналістів Степана Бандери, випустивши автоматну чергу у повітря у публічному місці. Проросійський політик також проголосив себе «лідером антифашистського руху» та повторив традиційні радянські та російські пропагандистські тези про Бандеру, як «прислужника фашизму». Він також назвав його «зрадником батьківщини», хоча той ніколи не був громадянином СРСР.

Ще раніше скандальний нардеп привітав з днем ​​народження президента Росії Володимира Путіна, назвавши його «великим правителем», який пише «нову історію слов'янського світу і єдності».