В середньому ціни в західних областях з початку року зросли на 3,2%

З початку року оренда житла в Україні подорожчала, свідчать дані Держстату, пише РБК-Україна.

Середня плата по Україні за місячну оренду однокімнатної квартири в березні 2025 року становила 7 446 грн. З початку року ціни зросли на 3,1%.

Найдорожче житло – у західних областях. На першому місці – Закарпатська область. Тут, за даними статистичного відомства, оренда однокімнатної квартири в квітні коштувала 11 888 грн (+1% з початку року).

Львівська область – на другому місці: ціна зросла на 3,7% – до 10 833 грн.

На третьому місці – Рівненська область, де оренда з початку року подорожчала на 3,8% до 10 263 грн.

Ринок нерухомості змінюється. Що залишається незмінним – це надійність «Інтергал-Буд». Компанія є ключовим гравцем українського ринку з 2003 року та є синонімом якісного житла. Серед головних переваг «Інтергал-Буд» – ведення будівництва за рахунок власних коштів та повна відсутність недобудов, низька щільність забудови, гарантія якості матеріалів та робіт, високі темпи будівництва та вчасне завершення проєктів.

В інших областях заходу ціни такі:

Хмельницька – 9 591 грн (+0,9%);

Чернівецька – 8 772 грн (+2,6%);

Івано-Франківська – 8 478 грн (+4,6%);

Волинська – 8439 (+4,6%);

Тернопільська – 7 704 грн (+4,3%).

Також ціна оренди зросла в Києві, проте лише на 1,5% – до 9 777 грн.