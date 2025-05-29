Витрати на дівчат будуть більшими

Випускники шкіл складають НМТ, готуються до свята останнього дзвоника, а після цього матимуть свій останній шкільний бал. 2025 року вартість святкування випускного для школярів зросла на 12-15% у порівнянні з минулим роком. Це пов’язано з підвищенням цін на послуги, оренду приміщень та вартість святкових аксесуарів. Сайт Education.ua підрахував, що цьогорічний кошторис витрат обійдеться батькам у суму від 13200 до 19300 грн – залежно від статі випускника та вибору одягу й аксесуарів.

«Аналітики Codes.com.ua провели аналіз даних Google Trends та Google Ads і з’ясували, що найактивніше школярі та їхні батьки цікавляться святковим одягом, небанальними подарунками для вчителів, оформленням фотозон. Інтерес до ресторанів і кафе зменшується через високу вартість оренди та безпекову ситуацію, тому випускники часто обирають альтернативні види святкування», – пише Education.ua.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Який кошторис випускного

Цього року стандартний випускний обійдеться батькам школярів приблизно у 13200-19300 грн (залежить від статі). У цю суму аналітики включили купівлю сукні або костюма, взуття, аксесуарів, фотоальбому та подарунки педагогам. Для дівчат доведеться додатково оплатити вартість зачіски та макіяжу, а ці послуги за рік виросли приблизно на 33,3%.

Додаткові витрати передбачає оренда кафе чи ресторану, послуги фотографа й відеооператора. Цей кошторис також зріс: оренда банкетних залів подорожчала на 30%, послуги знімкування – 26,7%.

На кінцеву вартість випускного вечора впливає і регіон, де розташована школа. Наприклад, святкування у Києві обійдеться у 10-20 тис. грн, в обласному центрі – 5-15 тис. грн, а в маленькому містечку або селі – 2-7 тис. грн.

Як зекономити на випускному

Фахівці Codes.com.ua поділилися порадами, як зробити випускний незабутнім, але без великих переплат.

Чим раніше розпочати підготовку, тим краще. Цю пораду варто врахувати батькам десятикласників, які зіткнуться з такими організаційними питаннями наступної весни. Якщо влаштувати святкування в ресторані у будень, оренда буде дешевшою на 15-30 %. Замовляти послуги у фахівців-початківців. Це допоможе заощадити 15-40% на макіяжі, зачісці чи фотосесії. Навіть фахівці з невеликим досвідом мають непогані портфоліо. Групові закупівлі. Якщо замовляти послуги чи купувати товар оптом, можна отримати 5-10% знижки. Творчий підхід. Заощадити на святкуванні можна, якщо дещо робити самотужки: подарунки вчителям своїми руками, фуршети на природі зі стильними фотозонами замість ресторану, активний відпочинок на водоймах замість бенкету тощо. Користуйтеся актуальними знижками. На сайтах магазинів і сервісів часто можна знайти промокоди чи тимчасові акції і знижки.

Замість того, щоб організовувати традиційні застілля, краще запитати у самих підлітків, як вони уявляють свій ідеальний випускний – і разом знайти найкращий спосіб святкування.