Скульптури левів-охоронців Ратуші на площі Ринок у вишиванках

У четвер, 19 травня, в Україні відзначають День вишиванки. З цієї нагоди фігури левів біля Львівської міськради та найбільшого лева міста одягнули у вишиванки.

Скульптури левів-охоронців Ратуші на площі Ринок у вишиванки одягнули працівники міського управління внутрішньої політики. А статую лева, яку встановили до сторіччя ЗУНР на вул. Городоцькій, 40, у вишиванку одягнули працівники управління молодіжної політики міста та студентська рада Львова.

Найбільший лев Львова, якого встановили до сторіччя ЗУНР, також у вишиванці

Нагадаємо, ідея святкувати день вишиванки зародилась у 2006 році в Чернівцях. Його започаткувала студентка історичного факультету ЧНУ Леся Воронюк. Один із викладачів університету постійно одягав вишиванки на пари. Відтак студентка запропонувала одногрупникам обрати один день в році і всім разом одягнути вишиванки. Згодом університетська акція переросла у всеукраїнську. Основна мета свята – збереження українських цінностей, та їхня популяризація.

З нагоди свята ZAXID.NET вирішив з’ясувати як добре ми розуміємо ці загадкові візерунки та зробив тест на знання української вишиванки.