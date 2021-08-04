Королівство Бахрейн розташоване у Перській затоці

Державіаслужба дозволила українській лоукост-авіакомпанії SkyUp літати зі Львова до Королівства Бахрейн. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Державіаслужби 3 серпня.

SkyUp отримала дозвіл на виконання рейсів зі Львова у Бахрейн два рази на тиждень. Наразі SkyUp ще не відкрила продаж квитків на новий рейс, тож не відомо, якою буде їх вартість.

Бахрейн – держава у Перській затоці, що об’єднує групу островів між Саудівською Аравією та Іраном. За даними інтерактивної мапи МЗС, в’їзд українським громадянам у Бахрейн дозволений лише з негативним ПЛР-тестом на коронарівус та 10-денним карантином. Після завершення карантину необхідно здати повторний ПЛР-тест.

Додамо, що зі Львова SkyUp літає у Грузію, Грецію, Італію, Іспанію, Болгарію, ОАЕ, Туреччину, Албанію, Ізраїль, Чорногорію, Азербайджан, Саудівську Аравію, а також має внутрішні маршрути Україною. Флот авіакомпанії налічує 13 літаків.