SkyUp відкрив продаж квитків на новий авіарейс зі Львова в Саудівську Аравію
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Українська лоукост-компанія SkyUp відкрила прямий рейс зі Львова в курортне місто Саудівської Аравії Даммам. Квитки в одну сторону коштують від 500 доларів США.
Рейси почнуть виконувати з 5 серпня. Зі Львова в Дамам можна буде полетіти по четвергах із поверненням у Львів щоп’ятниці. Зі Львова літак вирушатиме о 23:15, а в зворотному напрямку – о 5:00. Час у дорозі – 5 год.
Вартість квитків починається від 500 доларів США у одну сторону. Квитки в системі бронювання на сайті SkyUp доступні до 28 жовтня. В тариф Basic входить перевезення ручної поклажі з вагою до 9 кг і розмірами 55х40х20 см.
Зазначимо, що в’їзд у Саудівську Аравію дозволений лише повністю щепленим від коронавірусу туристам, які мають сертифікат вакцинації, з негативним ПЛР-тестом. Невакциновані туристи мають надати негативний ПЛР-тест, зроблений не більш ніж за 72 год. до вильоту, та пройти 7-денний карантин. Актуальні умови в’їзду до інших країн можна переглянути на інтерактивній мапі МЗС.
Крім SkyUp, до Саудівської Аравії літає авіакомпанія Flynas, що виконує прямий рейс зі Львова до столиці Ер-Ріяду.
Додамо, що зі Львова SkyUp літає у Грузію, Грецію, Італію, Іспанію, Болгарію, ОАЕ, Туреччину, Албанію, Ізраїль, Чорногорію, Азербаджан, а також має внутрішні маршрути Україною.