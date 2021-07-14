Даммам є курортним містечком на березі Персидської затоки

Українська лоукост-компанія SkyUp відкрила прямий рейс зі Львова в курортне місто Саудівської Аравії Даммам. Квитки в одну сторону коштують від 500 доларів США.

Рейси почнуть виконувати з 5 серпня. Зі Львова в Дамам можна буде полетіти по четвергах із поверненням у Львів щоп’ятниці. Зі Львова літак вирушатиме о 23:15, а в зворотному напрямку – о 5:00. Час у дорозі – 5 год.

Вартість квитків починається від 500 доларів США у одну сторону. Квитки в системі бронювання на сайті SkyUp доступні до 28 жовтня. В тариф Basic входить перевезення ручної поклажі з вагою до 9 кг і розмірами 55х40х20 см.

Зазначимо, що в’їзд у Саудівську Аравію дозволений лише повністю щепленим від коронавірусу туристам, які мають сертифікат вакцинації, з негативним ПЛР-тестом. Невакциновані туристи мають надати негативний ПЛР-тест, зроблений не більш ніж за 72 год. до вильоту, та пройти 7-денний карантин. Актуальні умови в’їзду до інших країн можна переглянути на інтерактивній мапі МЗС.

Крім SkyUp, до Саудівської Аравії літає авіакомпанія Flynas, що виконує​ прямий рейс зі Львова до столиці Ер-Ріяду.

Додамо, що зі Львова SkyUp літає у Грузію, Грецію, Італію, Іспанію, Болгарію, ОАЕ, Туреччину, Албанію, Ізраїль, Чорногорію, Азербаджан, а також має внутрішні маршрути Україною.