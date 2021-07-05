Рейси зі Львова в Баку виконуватимуть раз на тиждень - у неділю

Українська лоукост-компанія SkyUp відкрила прямий рейс зі Львова в столицю Азербайджану – Баку. Квитки в одну сторону коштують від 3,8 тис. грн.

Перший рейс виконали 4 липня. Надалі рейси зі Львова виконуватимуть щонеділі та щопонеділка з Баку. Зі Львова літак вирушатиме о 22:50 та прибуватиме в Баку о 3:25. У зворотному напрямку літак вирушатиме о 4:25 та прибуватиме у Львів о 7:20.

Квитки в системі бронювання на сайті SkyUp доступні до 4 жовтня. Їх вартість починається від 3258 грн у одну сторону. В тариф Basic входить перевезення ручної поклажі з вагою до 9 кг і розмірами 55х40х20 см.

Зазначимо, що Азербайджан закритий для українських туристів. В’їзд дозволений лише за наявності посвідки на проживання з Covid-паспортом та негативним ПЛР-тестом, зробленим не пізніше, ніж за 72 години до поїздки. Раніше в SkyUp пояснювали, що новий авіарейсом користуватимуться азербайджанські туристи, які захожуть відпочити на курортах Львівської області.

Додамо, що зі Львова SkyUp літає у Грузію, Грецію, Італію, Іспанію, Болгарію, ОАЕ, Туреччину, Албанію, Ізраїль, Чорногорію, а також має внутрішні маршрути Україною.