Державіаслужба дозволила компанія SkyUp відкрити два нові авіарейси зі Львова – до міст Актау у Казахстані та Даммам у Саудівській Аравії.

Як повідомили в Державіаслужбі, 29 червня цього року комісія з розгляду питань щодо прав на експлуатацію повітряних ліній надала компанії SkyUp право на експлуатацію повітряної лінії Львів – Актау (Республіка Казахстан) – Львів. Частота рейсів – один рейс на тиждень.

Окрім того, компанія отримала право на експлуатацію повітряних ліній Львів – Даммам (Королівство Саудівська Аравія) – Львів. Частота рейсів – двічі на тиждень.

У департаменті економічної політики ЛОДА розповіли, що авіарейси з Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького у Міжнародний аеропорт «Актау» розпочнуть виконуватися вже з серпня цього року. Станом на сьогодні існує єдине пряме авіасполучення між Україною та Казахстаном – Київ-Алмати.

Нещодавно, арабська авіакомпанія Flynas відкрила прямий регулярний авіарейс зі Львова до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяду.