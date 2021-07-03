До Львова прибув перший рейсовий літак з Саудівської Аравії

У суботу, 3 липня, арабська авіакомпанія Flynas відкрила прямий регулярний авіарейс зі столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяду до Львова. Сьогодні до Львова прилетів перший літак цього рейсу.

Як повідомили у львівській мерії, перших туристів зустрічали за участі представників міської та обласної влади, їм дарували квіти та пригощали солодощами.

Перших туристів зустрічали представники обласної та міської влади Львова (фото ЛМР)

Рейси Львів-Ер-Ріяду будуть регулярними – щосуботи та щовівторка. Зі Львова літак вирушатиме о 19:40 та прибуватиме до Ер-Ріяду о 1:10. У зворотному напрямку літак вирушає о 13:40 із прибуттям у Львів о 18:50. Час у дорозі – трохи більше п’яти годин.

Вартість квитків починається від 9,3 тис. грн в один бік. На сайті авіакомпанії вже можна купити квитки на рейси. Із собою у салон літака можна взяти 7 кг багажу.

Також, як розповіла директорка міжнародного аеропорту «Львів» Тетяна Романовська, компанія Flynas відкриває рейси до Львова із ще одного міста Саудівської Аравії – Джидда. Тобто, загалом Львів буде чотири прямі рейси на тиждень з цією країною.

«Ми бачимо, що є повне завантаження літака. Ми хочемо, щоб ці пасажири знайшли у нас свою туристичну ідею. Їм дуже подобається Львів, бо це зелене, свіже місто, їм подобаються наші Карпати. Тому наше завдання – гарно спрацювати у сфері туризму, показати гарні місця в області та в місті», – розповіла Тетяна Романовська.

Зазначимо, що з 20 травня в Саудівській Аравії запровадили «інституційний карантин», що дозволяє в’їзд іноземним туристам із ПЛР-тестом, зробленим не раніше, ніж за 72 год. Крім цього, іноземці мають пройти обов’язковий семиденний карантин у спеціальних місцях обсервації. Водночас іноземці з негативним ПЛР-тестом можуть в’їхати в Україну без додаткових обмежень.

Авіакомпанія Flynas – бюджетна авіакомпанія Саудівської Аравії, що базується в міжнародному аеропорту Короля Халіда. Компанія вийшла на український ринок у травні цього року, запустивши прямі рейси Київ – Ер-Ріяд. Раніше для перельоту до Саудівської Аравії був потрібен трансфер через Стамбул (Туреччина), Доху (Катар) або Дубай (Об’єднані Арабські Емірати). Авіапарк перевізника налічує 30 літаків.