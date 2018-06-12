Слідчий із Червонограда витратив річний заробіток на відпочинок у Іспанії

Червоноградський поліцейський витратив майже весь річний заробіток на відпочинок у Іспанії. Як повідомило 12 червня антикорупційне видання «Наші гроші. Львів», про цей незвичний випадок стало відомо з поданого поліцейским у Нацагентство з питань запобігання корупції повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

У поданому до НАЗК повідомленні вказано, що 31 травня заступник начальника слідчого відділення Червоноградського відділу поліції Олександр Антонюк витратив 117,6 тис. грн на туристичну путівку в Іспанію на острів Мальорка. Про тривалість відпочинку та кількість осіб, включених у путівку, нічого не відомо. Але вказано, що гроші за відпочинок червоноградський поліцейський перерахував Ірині Ковалик. Найімовірніше, йдеться про Ірину Ковалик, яка є керівницею львівського відділення туроператора Join Up! , який і організовує тури на Мальорку.

Цікавим в цій історії є те, що офіційно червоноградський поліцейський Олександр Антонюк за 2017 рік заробив 130,8 тис. грн, а його дружина, яка також працює у червоноградській поліції, – 94,5 тис. грн.

Тобто вартість відпочинку в Іспанії виявилася всього на 13 тис. грн нижчою за річний заробіток поліцейського. Водночас у декларації поліцейського за 2017 рік, поданій у лютому 2018 року, також вказано, що на рахунках в банку сім'я поліцейських зберігала 300 тис. грн.