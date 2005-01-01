Мешканець Сокаля відсудив у туроператора ₴70 тис. за поселення у дешевшому готелі

За поселення у дешевшому іспанському готелі мешканець Сокаля відсудив у туроператора 70,1 тис. грн. Як вказано у рішенні Сокальського райсуду Львівської області, чоловік дізнався про зміну готелю лише після прибуття до Барселони, через що вимушено погодився на гірший варіант. Оскільки туроператор не реагував на скарги, то після прибуття чоловік подав позов з вимогою компенсувати витрати на відпочинок.

У судових матеріалах вказано, що договір із туроператором Join Up! мешканець Сокаля підписав у липні 2017 року. Цей договір передбачав авіапереліт у Барселону і назад, страхування, трансфер та 11-денне проживання в чотиризірковому готелі Aqua Hotel Onabrava. Втім, після прильоту до Барселони виявилося, що чоловіка з донькою поселили в іншому готелі – Aqua Hotel Promenade. Під час судового засідання позивач заявив, що зміну готелю із ним ніхто не обговорював, тож це виявилося для нього несподіванкою.

«У готельному номері замість ліжок були розкладушки з брудними матрацами та постільною білизною, зі стелі сипалось, на стелі та стінах були вбиті комахи, стіни потріскані, меблі поламані, кондиціонер відсутній, балкон в аварійному стані. Крім того під вікном були дорога та залізнична колія», – заявив під час судового засідання мешканець Сокаля.

Чоловік також додав, що під час відпочинку неодноразово вимагав у туроператора негайно повернути його з донькою назад в Україну, однак всі звернення були безрезультатними. Повернувшись з Іспанії, він подав турагенту скаргу, вимагаючи відшкодувати різницю між цінами готельних номерів, однак туроператор відмовився це робити.

Під час судового засідання представник туроператора підтвердив, що туриста з Сокаля поселили в іншому готелі, ніж було передбачено договором, однак заявив, що цей факт «не може бути підставою для задоволення вимог про відшкодування матеріальної та моральної шкоди». Юристи туристичної компанії також додали, що вартість проживання в обидвох готелях є однаковою, тому можна вважати, що мешканцю Сокаля просто запропонували альтернативний варіант. Водночас поселити його в замовленому готелі не було можливості, оскільки всі номери в ньому вже були зайняті.

Втім, у судових матеріалах вказано, що адвокатам туриста вдалося отримати підтвердження того, що вартість номерів у наданому для відпочинку готелі насправді є на 65 доларів нижчою, ніж у наперед оплаченому готелі. Оскільки ж туроператор не надав інформації про вартість проживання інших туристів у цих двох готелях, суд вирішив задовольнити позов сокальчанина.

При цьому суддя зобов'язав туроператора компенсувати не різницю між вартістю номерів, а повністю сплачену суму за проживання в готелі. У самому рішенні така логіка пояснюється просто: чоловік замовив і оплатив послугу – проживання у конкретному готелі, але цю послугу йому не надали, тому й мають повернути оплату.

Окрім сплачених за готель 54,1 тис. грн мешканцю Сокаля мають сплатити ще 10 тис. моральної компенсації та витрачені на адвокатів 6 тис. грн. Водночас рішення суду ще не набрало законної сили і юристи туроператора ще можуть подати апеляцію.

Додамо, що на Booking.com обидва готелі зараз мають однакові оцінки у 8,8 балів із 10.