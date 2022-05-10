Старшого слідчого одного з районних управлінь поліції Хмельниччини підозрюють у шантажі інтимними фотографіями. Посадовець у рамках розслідування вилучив у підозрюваного комп'ютер, де він знайшов пікантні світлини. Він почав погрожувати, що опублікує ці фотографії в інтернеті, і за мовчання попросив 6 тис. доларів. Чоловік сплатив суму та одразу повідомив про інцидент поліцію. За вимагання поліцейському загрожує до семи років тюрми, також його збираються відсторонити від посади.

Про вручення підозри правоохоронцю стало відомо у вівторок, 10 травня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. За даними слідства, в рамках кримінального провадження, яке розслідував старший слідчий, у підозрюваного вилучили комп’ютер, на якому правоохоронець знайшов пікантні фото.

«Погрожуючи фігуранту справи, що опублікує ці фото в мережі інтернет, поліцейський вимагав в нього спочатку 2 тис., а потім ще 4 тис. доларів США. Не бажаючи оприлюднення цих даних, чоловік сплатив йому кошти в криптовалюті «Біткоїн», та повідомив про факт вимагання до правоохоронних органів», – йдеться у повідомленні.



Чоловікові вручили підозру за ч.2 ст. 189 ККУ (вимагання), яка передбачає від трьох до семи років ув'язнення. Вирішується питання щодо обрання поліцейському запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Справу розслідує ДБР.