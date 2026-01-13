Архієпископ Ісаакій перетнув кордон із Молдовою

Настоятель чоловічого монастиря УПЦ МП «Свято-Покровська Голосіївська пустинь» архієпископ Ісаакій Ворзельський (Федір Андроник) залишив територію України на наступний день після публікації про функціонування там нелегальної школи. Про це 13 січня повідомило «Слідство. Інфо» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними співрозмовників журналістів, 61-річний архієпископ виїхав о 23:10 7 січня до Молдови через пункт пропуску Могилів-Подільський – Отач на авто Toyota, яким зазвичай користувався у Києві. Це сталося менш ніж через добу після публікації розслідування про роботу на території підпорядкованого йому монастиря підпільної школи, де навчали російської мови та викладали основи «русского міра».

Журналісти повідомили, що настоятель перебуває на території Молдови вже майже тиждень. На дзвінки та повідомлення розслідувачів священник не відповідав.

«Слідство.Інфо» звʼязалося з головою Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополитом Климентом, який заявив, що не має інформації про місце знаходження архієпископа Ісаакія.

«Думаю, ви більше інформації маєте. Ви вже мені тут за дві хвилини розповіли більше, ніж я собі навіть уявляв», – додав митрополит.

Нагадаємо, 6 січня журналісти «Слідство. Інфо» опублікували матеріал про роботу підпільної школи. Там для дітей викладають за радянськими підручниками, а серед предметів – «словʼянська мова». У школі, яка працює без офіційної ліцензії та виховує дітей з першого по девʼятий класи, показують російські фільми та вчать російських пісень.

Після розслідування журналістів СБУ повідомила, що досліджує можливу протиправну діяльність у межах кримінального провадження. Разом із правоохоронцями всіх передбачених законодавством заходів для притягнення винних до відповідальності вживатиме Державна служба якості освіти.