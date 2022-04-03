Міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік заявив про готовність країни оплачувати поставки газу з РФ у рублях, як того вимагає РФ. Про це повідомляє «Європейська правда».

За його словами, наразі словацький уряд вже працює над питанням диверсифікації поставок енергоресурсів, проте поки відмовитися від російського газу не може.

«Щоб не відмовлятися від газу, ми будемо платити російською валютою, якщо не домовимося про інше», – заявив Ріхард Сулік.

При цьому він визнає, що така «занадто прагматична похиція» може викликати критику всередині уряду.

Нагадаємо, на цьому тижні у РФ виступили з ультиматумом про переведення всіх газових контрактів із з «недружніми країнами» у рублі. Західні країни на це відповіли відмовою.

У випадку остаточної незгоди РФ погрожує припинити продаж газу країнам ЄС.