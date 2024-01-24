За підсумками зустрічі Денис Шмигаль та Роберт Фіцо підписали спільну заяву з підтримкою Формули миру Володимира Зеленського

Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро від Європейського Союзу. Також уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу.

Про це 24 січня в Ужгороді після зустрічі з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Прем’єр Фіцо запевнив мене у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України. Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу. Маємо конкретні домовленості, що Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу. Будемо співпрацювати у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів», – зазначив Денис Шмигаль.

За підсумками зустрічі Денис Шмигаль та Роберт Фіцо підписали спільну заяву, в якій підтвердили готовність до подальшої співпраці, спрямованої на повагу до територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів і висловили підтримку Формули миру Президента України Володимира Зеленського.

Також Денис Шмигаль відзначив, що сторони підтвердили важливість участі Словаччини у гуманітарному розмінуванні України, підвищенні транзитного потенціалу для експорту української сільськогосподарської продукції та розвитку військово-технічного співробітництва на комерційній основі.

Нагадаємо, 16 січня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що підтримує угорського колегу Віктора Орбана у боротьбі проти виділення Україні 50 млрд євро з бюджету Євросоюзу і зазначив, що на зустрічі із Денисом Шмигалем вкотре наголосить, що блокуватиме вступ України в НАТО, пояснивши, що «цей курс для нього дуже важливий».