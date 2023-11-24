21 листопада Одарченка затримали за підозрою у корупційному діянні

Дисциплінарна комісія політичної партії «Слуга народу» одноголосно прийняла рішення виключити з лав партії народного депутата Андрія Одарченка. Про це голова політсили, заступниця керівника однойменної парламентської фракції Олена Шуляк повідомила у Facebook ввечері, 23 листопада.

«23 листопада на засіданні дисциплінарної комісії ПП «Слуга Народу» всіма членами було одноголосно підтримане рішення щодо виключення з членів партії Андрія Одарченка», – написала вона.

Окрім виключення з фракції, комісія призупинила членство Одарченка безпосередньо у фракції.

«Це стандартна процедура, яка застосовується нами в подібних випадках. Остаточне рішення щодо нього буде прийнято за результатами слідства. Але ще раз хочемо наголосити, що як і в попередніх випадках, ніхто нікого вигороджувати не буде. Політична відповідальність уже настала. Далі справа за антикорупційними органами», – сказали члени комісії у коментарі «Радіо Свобода».

Нагадаємо, Одарченко отримав підозру у спробі підкупити біткоїнами голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма в обмін на сприяння в отриманні грошей із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де депутат продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту призупинено).

Прокуратура просила взяти депутата під варту, бо він нібито може втекти, про що, на думку сторони обвинувачення, свідчить його поведінка у перший день війни. Тоді він поїхав на Закарпаття, попри дану присягу «усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України».